మళ్ళీ చిక్కుల్లో మణికందన్.. పది కోట్లు ఇప్పించండంటూ కోర్టుకెక్కిన చాందిని!

నటి చాందిని కొన్ని వారాల క్రితం ఎఐఎడిఎంకె మాజీ మంత్రి మణికందన్‌పై ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఆయన చిక్కుల్లో పడిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ కేసులో ఆమె మరో షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

Actress chandini filed a new complaint in Saidapet Court seeking compensation of ₹10 Crores from the former AIADMK minister. She seeks this compensation under the Court's order to claim compensation for the problems that arise while living together without marriage.