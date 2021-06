ఆఫర్లు లేక కష్టాల్లో దంగల్ హీరోయిన్.. అందరి మాదిరిగానే నిరుద్యోగిగా మారా అంటూ ఆవేదన!

కరోనావైరస్ కారణంగా సినిమా పరిశ్రమ కార్యకలాపాలు స్తంభించిపోయాయి. వేతన కార్మికులు, రోజువారీ సినీ కూలీల జీవితాలు అగమ్య గోచరంగా మారాయి. అంతేకాకుండా ఓ రేంజ్ యాక్టర్ల పరిస్థితి కూడా కష్టంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దంగల్ ఫేమ్ ఫాతిమా సనా షేక్ ఆసక్తికరమైన, ఎమోషనల్ కామెంట్ చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Fatima Sana Shaikh shocked about Black fungus and white fungus. She revealed that I am unemployed due to Covid19. She said in a video that Once the pandemic situation improves or goes away, I will get work just like everyone else. Right now, I am unemployed