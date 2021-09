బాలీవుడ్, మరాఠీ చిత్ర పరిశ్రమ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. మరాఠీ చిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పుడిప్పుడే ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తూ వర్థమాన తారగా గుర్తింపు పొందుతున్న ఈశ్వరీ దేశ్‌పాండే రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. దీంతో సినీ అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. గోవాకు సమీపంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Ishwari Deshpande her boyfriend died in Car accident at Goa. As per Media and police reports suggest that the mishap occurred on a Monday morning near Arpora or Hadfade village in the Bardez taluka.