Bigg Bossలో అనాగరిక చర్య, కంటెస్టెంట్ సూసైడ్ చేసుకొనేంతగా అవమానం.. నాగార్జునను టార్గెట్ చేస్తూ మాధవీలత పోస్ట్

టాలీవుడ్ నటి మాధవి లత మరోసారి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. చాలా విషయాలపై కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడే మాధవీలత సోషల్ మీడియాలో షాకింగ్ పోస్టు పెట్టారు. దాంతో అందరి దృష్టి ఇప్పుడు ఆమె చేసిన బిగ్‌బాస్ తెలుగు షోపై పడింది. అయితే బిగ్‌బాస్ తెలుగు షో గురించి ఆమె చేసిన సంచలన ఆరోపణలు ఇప్పుడు మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. ఇంతకు మాధవి లత పెట్టిన పోస్టు ఏమిటంటే..

English summary

Heroine Madhavi Latha shocking post about Bigg Boss Telugu 5 and Host Nagarjuna Akkineni. Madhavi Latha said, She will reveal the things in the next post. Her post now goes viral in the social media.