Sri Reddy : అస్వస్థతతో హుటాహుటిన హాస్పిటల్ కి.. అసలు ఏమైంది అంటే?

సినిమాల కంటే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ముందు చేసిన నగ్న ప్రదర్శనతో ఎక్కువ పాపులర్ అయింది శ్రీ రెడ్డి.. దగ్గుబాటి వారసుడు రానా తమ్ముడు అభిరామ్ తనను లైంగికంగా వాడుకున్నాడు అంటూ ఆమె చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో టాలీవుడ్ లో సంచలనంగా మారింది. చెన్నైకి మకాం మార్చేసిన ఈ బ్యూటీ గత రెండు మూడు నెలల నుంచి ఫేస్ బుక్ లో యాక్టివ్ గా లేదు. ఆమె ఆరోగ్యం గురించి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతూ ఉండగా ఆమె ఆరోగ్యం గురించి కీలక వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Sri Reddy has not been active on Facebook from few days, recently she is going to north india for treatment on her Health Issue.