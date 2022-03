Aditi Rao Hydari.. అలాంటి పొరపాట్లే కొంప ముంచాయి.. నిరాశతో అదితి రావు హైదరీ

అటు నటనపరంగా, ఇటు గ్లామర్ పరంగా మంచి కథానాయికగా నిరూపించుకుంది అదితీ రావు హైదరీ. బాలీవుడ్‌కే పరిమితం కాకుండా తెలుగు, తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో నటిస్తూ అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే తన సాటి కథానాయికలతో పోల్చుకుంటే అదితి ప్రతిభకు తగ్గ విజయాలు దక్కడం లేదనే విశ్లేషణ వినిపిస్తోంది. దీని గురించి తాజాగా ఆమె స్పందించింది. తన సినిమాల ఎంపిక గురించి మాట్లాడింది. ఆమె చెప్పిన విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Aditi Rao Hydari is doing good in all film Industry. She has got good response to her film recently. In this occassion, She reveals plans about her career.