వంటలక్కగా మారిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. వామ్మో అంటూ వీడియో పెట్టి మరీ పరువు తీసేసిన తమ్ముడు!

ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ లో టాప్ రేంజ్ కి వెళ్ళిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కి ప్రస్తుతం తెలుగులో సినిమాలు కరువైన సంగతి తెలిసిందే. ఎక్కువగా హిందీ సినిమాల మీద ఫోకస్ పెట్టిన ఈ భామ కూడా ముంబైకి మార్చేసింది. తాజాగా వంటలక్క అవతారమెత్తిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ దెబ్బకు ఆమె తమ్ముడు బెదిరిపోయాడు. బెదిరి పోవడమే కాక ఆమె చేసిన ఘనకార్యాన్ని వీడియో తీసి పోస్ట్ చేశారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Rakul Preet Singh's brother Aman Preet singh shared a video clip, wherein Rakul Preet can be seen cooking a dish. While she was trying to make pancakes, she accidentally ended up making a new dish that she called “pancake scramble.”