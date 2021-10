బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ అరెస్ట్ తర్వాత సినీ తారలతో డ్రగ్స్ లింక్ కేసు కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో భాగంగా వాట్సాప్ ఛాట్స్‌పై దృష్టిపెట్టిన ఎన్సీబీకి యువ హీరోయిన్ అనన్య పాండే వ్యవహారం బయటపడింది. వాట్సప్ ఛాట్‌లో ఆర్యన్ ఖాన్, అనన్య పాండే డ్రగ్స్ సమకూర్పు, కోనుగోలు గురించి చర్చించుకొన్నట్టు ఎన్సీబీ అధికారులు ఆరోపించారు. తమ ఆరోపణలకు సంబంధించిన ఆధారాలను ముంబై కోర్టుకు సమర్పించడం తెలిసిందే.

ఈ క్రమంలో అనన్య పాండే నివాసంలో తనిఖీలు, సోదాలతోపాటు ఆమెకు సమన్లు కూడా జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో అర్యన్ ఖాన్‌కు గంజాయి సమకూర్చిందని వచ్చిన ఆరోపణలపై అనన్య పాండే ఇచ్చిన సమాధానం ఏమిటంటే..

Actor Ananya Panday arrives at NCB office for questioning in the ongoing drugs case. In this occassion, Ananya Panday summoned by NCB has asked her team to reschedule her shoots and endorsements for the next few days