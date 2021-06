Anushka Shetty తనకంటే 15 ఏళ్ళ చిన్నవాడితో ప్రేమాయణం... అసలేం జరుగుతున్నదంటే!

అనుష్క శెట్టి సినిమా కెరీర్ మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా చాలా సాఫీగానే కొనసాగుతోంది. రూమర్స్ ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఈ బ్యూటీ వాటి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కూల్ గా తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్లింది. అవకాశాలు చాలా వరకు ఆమెను వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ తో సంభంధం లేకుండా గత కొన్నేళ్లుగా టాప్ హీరోయిన్ గా చక్రం తిప్పుతోంది. ఇక ఆమె నెక్స్ట్ చేయబోయే సినిమాపై అనేక రకాల కథనాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అదొక డిఫరెంట్ లవ్ స్టొరీ అని టాక్ వస్తోంది.

English summary

Anushka Shetty's film career has been going very smoothly since its inception. No matter how many rumors came this beauty did not care much about them. Cool went on doing his work himself. Most of the opportunities kept looking for her. Success has been spinning the wheel as a top heroine for the past few years regardless of failures. Now there are various articles on her next film. Talk is coming that it is a different love story.