Inaya Sulthana పడక గదిలోకి వస్తే ఆఫర్.. ఆ స్టార్ హీరో మూవీలో వేషం వదులుకొన్నా.. ఇనయా సుల్తానా

తెలుగు మీడియాలోను, సోషల్ మీడియాలోను బాగా పాపులర్ అయిన సెలబ్రిటీ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఇనయా సుల్తానా గురించి చెప్పుకోవాల్సిందే. బిగ్‌బాస్ తెలుగు 6 రియాలిటీ షోలో గత 13 వారాలపాటు ఫైర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచిన ఇనయా చివరి వారంలో షో నుంచి ఎలిమినేట్ అయింది. అయితే ఆమెను అన్యాయంగా ఎలిమినేట్ చేశారనే విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే బిగ్‌బాస్ తెలుగు 6 నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇనయా సుల్తానా మీడియాతో టాలీవుడ్‌లో తనకు జరిగిన చేదు అనుభవాలను వెల్లడిస్తూ..

English summary

Bigg Boss Telugu 6 Contestant Inaya Sulthana reveals about Casting Couch and Commitment in Tollywood. She said, They asked commitment for the role. So I rejected it.