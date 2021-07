బాలీవుడ్‌ తార నుంచి గ్లోబల్ ఐకాన్‌గా మారిన ప్రియాంక చోప్రా విదేశీగడ్డ మీద తన అందాలతో మ్యాజిక్ చేస్తున్నది. కేవలం నటనతోనే కాకుండా తన ఫ్యాషన్‌తో గ్లామర్ పంట పండిస్తున్నది. గతంలో ఎన్నోసార్లు తన దుస్తులతో మైమరిపించడమే కాకుండా తాను ధరించిన డ్రెసెస్‌తో ట్రోలింగ్‌కు గురైంది. తాజాగా మరోసారి ఆమె డ్రెస్సింగ్ వ్యవహారాన్ని నెటిజన్లు చీల్చి చెండాడారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Bollywood actor and Global Icon Priyanka Chopra trolled heavily on in her dress during Wimbolden Match. Priyanka sat with Duke and Duchess of Cambridge Prince Willaim and Kate Middleton. Priyanka sat with Tennis legends Martina Navratilova, Priyanka sat with Tennis legends Billie Jean King in royal box.