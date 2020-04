గ్రేట్ సినిమా కాదు కాని బానే ఉంటుంది.. చూడండని కలర్స్ స్వాతి సూచన

View this post on Instagram

Thank you @rakshit_11 for telling me our film London Babulu is on @zee5. Ippudu quarantine lo andharu cinemalu chustunaru kada ani, ee bujji cinema gurthuchestuna. London babulu remake ayna, nijaythiga ga, extrallu lekunda undeyla cheysam. Ee Sunday ( everyday Sunday le ) intlo panllu nunchi break okkavella thiskunatu aythey, okka nemadhiga, katha una cinama kavali antey chudandi. Konchum opikaga chudalsina cinema idhi, anavasaramayana stylish eye candy layers emi levu, payga ey scene miss ayna logic pothundhi, ippudu andhariki kangaru emi ledu kada. Poni ippudeyna ilanti cinemalu chudachemo ani. . Perfect or great cinema kadu, kani baney unthundhi. CBSE kada..Still not capable enough to write the whole caption in Telugu ( I can read tho! Shush) Evarayna na caption lo una Telugu ni Telugu lo rastey, will edit and add to the caption. Thanks #CleanFilm #NoFrillsFilm #NoHypocrisyCinema #BasicFilm. ఇప్పుడు క్వారంటీన్ లో అందరు సినిమాలు చూస్తున్నారు కదా అని ఈ బుజ్జి సినిమా గుర్తు చేస్తున్నా. లండన్ బాబులు రీమేక్ అయినా, నిజాయ్‌తిగా, ఎక్సట్రాలు లేకుండా ఉండేలా చేసాం. ఈ ఆదివారం ( ప్రతిరోజు ఆదివారమేలే ) ఇంట్లో పనులు నుంచి బ్రేకు ఓకవేల తీసుకున్నట్టైతే, ఓక వెమ్మదిగా కథ ఉన్న సినిమా కావాలి అంటే చూడండి. కోంచం ఓపికగా చూడాలిసిన సినిమా ఇది. అనవసరమైన స్టైలిష్ ఐ కాండి లేయర్లు ఏమి లేవు. పైగా ఏ సీన్ మిస్ అయినా లాజిక్ పోతుంది. ఇప్పుడు అందరికి కంగారు ఏమి లేదు కదా. పోని ఇప్పుడైనా ఇలాంటి సినిమాలు చూడొచ్చేమో అని. పర్ఫెక్ట్ గ్రేట్ సినిమా కాదు కాని బానే ఉంటుంది. Thank u @meghanareddytandra💓 (Also, @vinayvatsav @bharath.sunkara )