HBD Samantha: ఇండియాలోనే ఆ రికార్డు కొట్టిన ఏకైక హీరోయిన్.. విడాకులకు కారణం.. సంపాదన ఎంతంటే!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రస్థానంలో ఎంతో మంది హీరోయిన్లు స్టార్లుగా హవాను చూపించారు. అయితే, అందులో కొందరిని మాత్రమే ప్రేక్షకులు ఆదరించడంతో పాటు తమ వారిగా చేసుకున్నారు. అలాంటి వారిలో టాలెంటెడ్ బ్యూటీ సమంత రూత్ ప్రభు ఒకరు. 'ఏమాయ చేశావే' అనే సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి.. అందరినీ ఫిదా చేసేసిందామె. ఇలా చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపును తెచ్చుకుని ఫుల్ ఫేమస్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఏమాత్రం వెనుదిరిగి చూడకుండా దూసుకెళ్తోంది.

ఇక, నాగ చైతన్యతో విడాకుల తర్వాత మరింత స్పీడు పెంచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సమంత ఈరోజు తన బర్త్‌డే జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె జీవితంలో జరిగిన కొన్ని మధుర ఘట్టాలను గురించి తెలుసుకుందాం!

English summary

Samantha Ruth Prabhu On Of The Star Actress In South India. Now She Celebrate Her Birthday. On The Occasion of this day.. Let we Know about her Best Moments.