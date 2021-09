టాప్‌ తీసేసి హీరోయిన్ హాట్ సెల్ఫీ: పెళ్లైన తర్వాత కూడా అందాలు మొత్తం చూపించిందిగా!

సినీ ఇండస్ట్రీలోకి స్టార్ల వారసులు ఎంట్రీ ఇస్తుంటారన్న విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇండియా వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశ్రమలు అన్నింట్లో కల్లా బాలీవుడ్‌లోనే ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. అక్కడే ఎంతో మంది తమ పిల్లలను హీరోలుగానూ, హీరోయిన్లుగానూ పరిచయం చేశారు. అలా బడా బ్యాగ్రౌండ్‌తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన వారిలో అనిల్ కపూర్ కుమార్తె సోనమ్ కపూర్ ఒకరు. స్టార్ డాటర్‌గా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన ఈ భామ.. ఆకట్టుకునే అందం, అద్భుతమైన యాక్టింగ్‌తో చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపును అందుకుంది. అదే సమయంలో స్టార్‌గా ఎదిగిపోయింది. తద్వారా వరుస సినిమాలతో హవా చూపించింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సోనమ్ కపూర్ ఓ హాట్ సెల్ఫీని షేర్ చేసింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? దానిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

English summary

Bollywood Actress Sonam Kapoor Ahuja is Vary Busy In Social Media. Now She Shared her Hot Selfie in Instagram Account. This is Gone Viral in Internet.