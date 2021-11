పెళ్లైనా తగ్గని స్టార్ హీరోయిన్: జాకెట్ విప్పేసి మరీ బ్రాతో ఘాటుగా.. మరీ ఇంత రచ్చ అవసరమా!

మిగిలిన ఇండస్ట్రీలతో పోలిస్తే బాలీవుడ్‌లోకి ఎంతో మంది వారసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అయితే, అక్కడ అబ్బాయిలతో సమానంగా అమ్మాయిలు కూడా తెరంగేట్రం చేశారు. ఇప్పటికీ ఎంతో మంది ఆ బాటలోనే పయనిస్తున్నారు. ఇలా వచ్చిన వారిలో చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే భారీ స్థాయిలో గుర్తింపును అందుకుని స్టార్లుగా వెలుగొందుతున్నారు.

అందులో అనిల్ కపూర్ కుమార్తె సోనమ్ కపూర్ ఒకరు. స్టార్ డాటర్‌గా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన ఈ భామ.. ఆకట్టుకునే అందం, అద్భుతమైన యాక్టింగ్‌తో చాలా తక్కువ సమయంలోనే గుర్తింపుతో పాటు స్టార్‌డమ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. తద్వారా వరుస సినిమాలతో హవా చూపించింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సోనమ్ కపూర్ కొన్ని హాట్ ఫొటోలను షేర్ చేసింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? వాటిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

English summary

Bollywood Actress Sonam Kapoor Ahuja is Vary Busy In Social Media. Now She Shared her Sizzling Photos in Instagram. This is Gone Viral in Internet