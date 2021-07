గతంలో వరుస హిట్ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల్లో హీట్ పెంచిన ఇలియానా డిక్రజ్ హవా ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వెండితెరపై కనిపించడం లేదు. కానీ సోషల్ మీడియాను మాత్రం ఘాటుగా వేడెక్కిస్తున్నది. ఇటీవల కాలంలో యాక్టింగ్ టాలెంట్ కంటే గ్లామర్ టాలెంట్‌ను బయటపెడుతూ ఇలియానా వార్తల్లో నిలుస్తున్నది. తాజాగా ఇలియానాకు సంబంధించిన ఓ ఫోటో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నది. ఈ క్రమంలో ఇలియానా ప్రొఫెషనల్, పర్సనల్ లైఫ్ విషయంలోకి వెళితే...

English summary

Actor Illeana D'Cruz Cleavage show in yellow bikini photo goes viral. She shared in her instagram that, Too soon for a throwback??. This photo goes viral and 8 lakhs people liked in few hours.