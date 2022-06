Kiara Advani ప్రియుడి ఇంట్లో పట్టుబడ్డ బాలీవుడ్ భామ.. అలాంటి రూమర్లలోకి దూరిన ప్రముఖ దర్శకుడు!

బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రొఫెషనల్ జీవితం రాకెట్‌లా రివ్వున దూసుకెళ్తున్నది. అయితే ప్రియుడితో విభేదాలు తలెత్తాయని, అందుచేత వారిద్దరూ విడిపోయారనే వార్తల ఓ వైపు మీడియాలో ప్రచారం అవుతుండగా.. ఏకంగా ప్రియుడి ఇంట్లో దూరుతూ కెమెరామెన్లకు కంటపడటం ముంబై మీడియాలో వైరల్ అయింది. అయితే ప్రియుడితో నెలకొన్న విభేదాలను పరిష్కరించడంలో ఓ బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ చొరవ చూపారని, దాంతో వారిద్దరి మధ్య సయోధ్య కుదిరిందనే ప్రచారం జరుగుతున్నది. ఈ క్రమంలో ఆ దర్శకుడు ఎవరు? కియారా అద్వానీ పర్సనల్, ప్రొషెషనల్ విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood actress Kiara Advani patch up with boyfriend Siddarth Malhotra has smoothly handled by Director Karan Johar. Reports suggest that, Karan has sorted out the differences between them.