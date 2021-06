Nusrat Jahan భర్తకు విడాకులు... ప్రియుడితో హీరోయిన్ డేటింగ్.. గర్బం దాల్చిన యువ ఎంపీ!

బెంగాలీ స్టార్ హీరోయిన్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ నుస్రత్ జహాన్ కొద్ది రోజులుగా జాతీయ మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షిస్తూ వస్తున్నది. తన భర్తతో విడిపోయినట్టు ఆమె వెల్లడించిన వార్తలు మీడియాలో సంచలనంగా మారాయి. అయితే ఇలాంటి వార్తలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్న క్రమంలో నుస్రత్ గురించి మరో బాంబు పేలింది. ఆమె గర్బవతి అంటూ జాతీయ మీడియాలో రూమర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ రూమర్ల వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Actress Nusrat Jahan And Nikhil Jain Separation become hot topic in political, film and legal sections. Reports suggest that, Actor turned politician Yash Das Gupta is the reason for the Nusrat Jahan's separaton. In this occassion, Nusrat Jahan become Pregnant after divorce with Nikhil Jain news become hot topic in national media.