కాజల్ ‘బూతు’ సినిమా రెడీ: అవి టచ్ చేస్తూ సీన్స్.. అప్పుడు ఆగిపోయింది.. ఇప్పుడిలా వస్తోంది!

దాదాపు పదిహేనేళ్లుగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగొందుతోంది చందమామ కాజల్ అగర్వాల్. ఆరంభంలోనే భారీ హిట్లను సొంతం చేసుకున్న ఈ బ్యూటీ.. అనతి కాలంలోనే ఊహించని రీతిలో గుర్తింపును అందుకుంది. తద్వారా వరుస సినిమాలు చేసుకుంటూ హవాను చూపించింది. ఈ క్రమంలోనే కొన్నేళ్ల క్రితం తమిళంలో ఓ సినిమాలో నటించిందామె. అయితే, అందులో అసభ్యకర సన్నివేశాలు ఉండడంతో సినిమా విడుదల ఆగిపోయింది. అయితే, ఇప్పుడు దీని విషయంలో కాజల్ అగర్వాల్ అండ్ టీమ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందట. ఆ వివరాలు మీకోసం!

టిక్ టాక్ బ్యూటీ సోఫియా అన్సారీ హాట్ షో మామూలుగా లేదుగా.. ప్యాంట్ వేసుకోకుండానే అందాల ఆరబోత!

English summary

Tollywood Star Heroine Kajal Aggarwal Few Days Back Completed Paris Paris Movie. This Film has run into trouble with the Censor Board. Now Movie Unit Decieded to Release The Movie on OTT.