బాలీవుడ్ క్వీన్ కంగన రనౌత్ తన పాస్‌పోర్ట్ రెన్యూవల్‌ను రిజెక్ట్‌ చేసిన పాస్‌పోర్ట్ అథారిటీ వ్యవహారంపై ఘాటుగా స్పందించారు. ట్విట్టర్‌లో అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు చేశారని బాంద్రా పోలీస్ స్టేషన్‌లో దాఖలైన కేసును సాకుగా చూపుతూ పాస్ పోర్టు అధికారులు ఆమె పాస్‌పోర్టును రెన్యూవల్ చేయడానికి నిరాకరించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేయగా.. సరైనా వివరాలు లేవని, పూర్తి వివరాలతో పిటిషన్ మళ్లీ దాఖలు చేయాలని సూచించింది.

ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై కంగన రనౌత్ ఘాటుగా స్పందించింది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పరోక్షంగా విమర్శలు చేస్తూ.. మహా వినాశ్ కారీ ప్రభుత్వం నాపై పరోక్షంగా కక్ష సాధిస్తున్నది. ఓ రోడ్‌సైడ్ రోమియో మునవర్ ఆలీ సయ్యద్ దాఖలు చేసిన దేశద్రోహం కేసును సాకుగా చూపి నా పోస్‌పోర్టును రెన్యూవల్ చేయలేదు. ఆ కేసును కోర్టు దాదాపు రిజెక్ట్ చేసింది. అయితే ఈ నేపథ్యంలో నా పాస్‌పోర్టును రెన్యూవల్ చేయడం లేదని నేను దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో వివరాలు లేవని కోర్టు రిజెక్ట్ చేయడం బాధకరం అని కంగన రనౌత్ కూ యాప్‌లో పోస్టు చేశారు.

అంతేకాకుండా ఈ వివాదంలోకి అమీర్ ఖాన్‌ను లాగారు. గతంలో బీజేపీ వ్యతిరేకంగా స్పందిస్తూ.. దేశంలో అసహనం పెరిగిపోతున్నది అంటూ కామెంట్ చేసినప్పుడు.. ఆయన పాస్‌పోర్టు రెన్యూవల్ ఎందుకు చేశారు. ఆయన సినిమా షూటింగులు ఎందుకు ఆపలేదు. ఆ సమయంలో ఆయనను ఎందుకు వేధించలేదు. చిన్న కేసును సాకుగా చూపుతూ నన్ను వేధిస్తున్నారు. ఇతర దేశాలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకొంటున్నారు అని ఆమె అన్నారు.

కంగన రనౌత్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన తలైవి చిత్రంలో నటించారు. ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే ధాకడ్, తేజాస్, మణికర్ణిక రిటర్న్స్ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.

English summary

Bollywood queeen Kangana Ranaut blast Maharastra GovtThe Mahavinashkari government has started my indirect harassment again, my request for passport renewal has been rejected because a roadside Romeo called Munawar Ali Sayed filed a sedition case on me