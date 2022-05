బికిని అందాలతో కవ్విస్తున్న యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రముఖ దర్శకుడిపై లైంగిక కేసుతో సంచలనం!

బాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్న కోమల్ శర్మ అలియాస్ కాటే శర్మ అందాల ఆరబోతతో రెచ్చిపోయారు. అందాల పోటీల ద్వారా సినీ పరిశ్రమలో ప్రవేశించిన ఈ యువ బ్యూటీ.. గతంలో ఏకంగా ప్రముఖ దర్శకుడు సుభాష్ ఘాయ్‌పై లైంగిక ఆరోపణలు చేసి మీడియాలో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించారు. ఆ తర్వాత మీడియాకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చిన కాటే శర్మ తాజాగా బికినీలో శృంగార దేవత అవతారం ఎత్తి సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నది. కాటే శర్మ ఎవరు? సుభాష్ ఘాయ్ గురించి ఏమని ఆరోపణలు చేసింది? తాజా ఫోటోషూట్ గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Komal Sharma sizziling in bikini photoshoot goes viral which is shared by Viral Biyani recently. He wrote How much curves are too much ?. Staying fit should be a habit