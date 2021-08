Kiara advani : చరణ్ సినిమా కోసం దిమ్మతిరిగే రెమ్యునరేషన్.. మూడో సినిమాకే అంతా?

ఈ మధ్యకాలంలో టాలీవుడ్ లో ఆసక్తికర కాంబినేషన్ ఏదైనా సెట్ అయింది అంటే అది రామ్ - చరణ్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా అని చెప్పవచ్చు. తమిళంలో కాక ఇండియా లెవల్లో పేరున్న శంకర్ తో రామ్ చరణ్ సినిమా చేస్తూ ఉండటం అది కూడా దిల్ రాజు కు సంబంధించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ లో సినిమా తెరకెక్కుతున్న క్రమంలో సినిమా మీద భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఎంపికైన కియారా అద్వానీ రెమ్యూనరేషన్ వ్యవహారం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Kiara advani is selected for ram Charan and Shankar movie. As per the reports she is charging 4.5 crores remuneration for the film.