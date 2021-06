Dabboo Ratnani Calendar కోసం రెచ్చిపోయిన కియారా అద్వానీ.. ఒంటి మీద ఏమీ లేకుండానే!

ముంబైలో పుట్టి పెరిగిన కియారా అద్వానీ సినిమాల మీద ఆసక్తితో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆమె దర్శకుడు కబీర్ సదానంద్ తెరకెక్కించిన కామెడీ డ్రామా ఫగ్లీ సినిమాతో తెరంగ్రేటం చేశారు. ఆ తరువాత సౌత్ సినిమాల మీద ద్రుష్టి పెట్టిన ఈ భామ రెండు తెలుగు సినిమాలు కూడా చేసింది. అయితే ఈ భామ సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసిన ఫోటో ఇప్పుడు రచ్చ రేపుతోంది.



English summary

Dabboo Ratnani releases his yearly photo calendar featuring Bollywood superstars. In Feb 2020, Kiara Advani's leaf photograph had received a vigorous response from the audience. recently she shared this years. take a look on that