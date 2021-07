బుల్లితెరపై కూడా కృతి శెట్టి హవా.. ఆ చిన్న పని కోసం సాలీడ్ రెమ్యునరేషన్!

ఉప్పెన సినిమాతో పవర్ఫుల్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కృతిశెట్టి మెల్లగా తన రెమ్యునరేషన్ డోస్ పెంచుతోంది. ఇంకా రెండు పదుల వయసులోకి రాకముందే సీనియర్ హీరోయిన్స్ రేంజ్ లో ఆఫర్స్ అందుకుంటోంది. అందంతో ఈ బ్యూటీ డామినేషన్ మొదలైనట్లు ఇప్పటికే ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక బుల్లితెరపై ఇటీవల ఒక పనికి ఒప్పుకున్న అమ్మడు సాలీడ్ రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నట్లు టాక్ వస్తోంది.

English summary

Glamorous beauty Krithi Shetty, who made her grand entry to Tollywood with the uppena movie, seems to have hit another lucky chance. The well-focused work in front of the camera through ads from an early age gave the green signal to the surge film that there were not many offers afterwards.