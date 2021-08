ఇందిరా గాంధీకి జిరాక్స్ కాపీలా.. మాజీ ప్రధాని పాత్ర పోషించిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?

బాలీవుడ్ నటుడు అక్షయ్ కుమార్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం బెల్ బాటమ్. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తున్నది. ఈ చిత్రంలోని ఇందిరా గాంధీ లుక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఈ మూవీలో మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ రోల్‌ను పోషించిదేవరు అనే ప్రశ్నలు కురిపిస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్‌లో ఇందిరా గాంధీ లుక్ అందర్నీ ఆకర్షిస్తున్నది.

English summary

Bollywood heroine Lara Dutta's Indira Gandhi Look of Bell Bottom goes viral. Many netizens surprised of Lara dutta look. Netizen wrote in twitter that, Lara Dutta's makeover in the movie Bell Bottom is indeed amazing...you will never be able to tell it is indeed Lara Dutta who portrayed Indira Gandhi...the makeup man indeed deserves a national award.