Jr NTR పై మరోసారి మీరా చోప్రా దారుణంగా.. భారీగా ట్రోల్ చేసిన యంగ్ టైగర్ ఫ్యాన్స్

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన బంగారం చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువైన మీరా చోప్రా ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు దూరమయ్యారు. అయితే తాజాగా మీరా చోప్రా నటించిన చిత్రం సేఫ్ట్ (Safed) సినిమా ప్రమోషన్ కేన్స్‌లో వైభవంగా జరిగాయి. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌ను కేన్స్ వేదికపై ఆవిష్కరించారు. ఈ వేడుకలో చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌లుక్‌కు మంచి ఆదరణ లభిస్తున్నది. ఈ క్రమంలో కేన్స్ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన #askmeera అనే హ్యాష్ ట్యాగ్‌తో తన ఫాలోవర్స్, అభిమానులతో ముచ్చటించింది. అయితే ఈసారి యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ గురించి అడిగిన ప్రశ్నలకు దాటవేయడానికి ప్రయత్నించడంతో కొందరు నెటిజన్లు ఆమెపై ఘాటుగా స్పందించారు. నెటిజన్లతో మీరా చోప్రా సంభాషణ ఎలా సాగిందంటే..

English summary

Actress Meera Chopra ignores Jr NTR in Ask Meera Chat in Twitter. She is coming with safed movie which its first look unveiled at Cannes. In this occassion, She organised askmeera in twitter.