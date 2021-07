దేశవ్యాప్తంగా సెకండ్ వేవ్ లాక్‌డౌన్ ముగియగానే అందాల భామ పూజా హెగ్డే యమ బీజీగా మారిపోయింది. ఇళయ దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న తమిళ చిత్రం షూటింగుకు వెళ్తూ ముంబైలో హాట్ హాట్ కనిపించింది. ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో మీడియా కంటికి చిక్కిన పూజా హెగ్డే ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తాజా షూటింగ్ వివరాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకొంటూ..

English summary

Indian Actress Pooja Hedge finishes Beast's peppy Song with Vijay in Gokulam Studio. The song was shot under Jani master choreography. In this occassion Pooja Updated the news of shooting her social media handles.