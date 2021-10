Pooja Hegde నన్ను ఇంటి మనిషిలా చూసుకొంటారు.. నిర్మాతపై ప్రశంసలు గుప్పించిన బుట్టబొమ్మ

ప్రఖ్యాత నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మాణంలో నాగశౌర్య, రీతూవర్మ జంటగా నటించిన వరుడు కావలెను చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. లక్ష్మీ సౌజన్య దర్శకురాలిగా పరిచయమవుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలు ఊపందుకొన్నాయి. ఇటీవల ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన యూనిట్ తాజాగా సంగీత్ పేరుతో ఓ వేడుకను వైభవంగా నిర్వహించింది. ఈ వేడుకలో బుట్ట బొమ్మ పూజా హెగ్డే ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పూజా హెగ్డే మాట్లాడుతూ..

English summary

Sithara Entertainments is producing Naga Shaurya and Ritu Varma-starrer Varudu Kavalenu. The film marks the directorial debut of Lakshmi Sowjanya and is all set for grand theatrical release on 29th October, 2021.