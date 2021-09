టాలీవుడ్ బుట్టబొమ్మగా తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందుకున్న గ్లామర్ బ్యూటీ పూజా హెగ్డే రోజు రోజుకు తన ఫ్యాన్ ఫాలోవర్స్ ను అమితంగా పెంచుకుంటోంది. సోషల్ మీడియాలో ఈ బ్యూటీ ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో అందరి కంటే ఎక్కువ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న హీరోయిన్ గా సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పూజా హెగ్డే ఫాలోవర్స్ సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. రెగ్యులర్ గా పోస్ట్ చేస్తున్న గ్లామరస్ ఫోటోలు కుర్రాళ్లను కట్టిపడేస్తున్నాయి. ఈ బ్యూటీ ఇటీవల ఒక అందమైన ఫోటో మరోసారి షాక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. గతంలో బికినీలో కూడా కనిపించింది.. కానీ ఈ సారి కాస్త డిఫరెంట్ గా సరికొత్త అందాన్ని చూపిస్తూ ఘాటుగా దర్శనమిచ్చింది. ఇక ఆ ఫోటో పోస్టు చేసిన కొన్ని నిమిషాలకే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

English summary

Pooja hegde new glamorous backless dress photo viral, It must be said that this beauty recently gave a beautiful photo shock once again. She has also appeared in a bikini in the past. The photo went viral on social media just minutes after it was posted.