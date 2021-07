మరోసారి థైస్ చూపించి షాక్ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే.. అందుకే త్రివిక్రమ్ అలా ప్రజెంట్ చేశాడు!

టాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ పూజా హెగ్డే రోజురోజుకు తన స్థాయిని మరింత పెంచుకుంటోంది. ఎలాంటి సినిమా కూడా అమ్మడికి బాక్సాఫీస్ వద్ద సాలీడ్ హిట్స్ అందుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కూడా చేతిలో పెద్ద సినిమాలే ఉన్నాయి. ఇక పూజా హెగ్డే గ్లామర్ ను త్రివిక్రమ్ ఏ రేంజ్ లో ప్రజెంట్ చేశారో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ఇటీవల అమ్మడు బయటకు వచ్చినా కూడా థైస్ అందాలతో అదే రేంజ్ లో కిక్కిస్తోంది.

English summary

Tollywood hot beauty Pooja Hegde is increasing her status day by day. No movie is getting solid hits at the box office for sale. Even now there are big movies on hand. Needless to say, Trivikram presented Pooja Hegde glamour in any range. And even though it came out on sale recently, Thais is kicking in the same range with beauties,