Priyanka Chopra ఆ ప్రాక్టీస్ లేదా? పిల్లలు ఎందుకు లేరు? నెటిజన్ ప్రశ్నకు దిమ్మతిరిగే ప్రియాంక చోప్రా జవాబు

హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకుంటుందా? అనే ప్రశ్నలకు ధీటైన జవాబు ఇవ్వడమే కాకుండా బాలీవుడ్‌లో పాగవేసిన ప్రియాంక చోప్రా ప్రస్తుతం హాలీవుడ్‌లో తన సత్తాను చాటుకొనేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నది. ఇటీవలే ఆమె నటించిన హాలీవుడ్ చిత్రం రిలీజై మంచి రెస్సాన్స్ కూడగట్టుకొన్నది. అయితే తాజాగా ఆమె వైవాహిక జీవితం సమస్యల్లో పడింది? అందుకే సంతానంపై దృష్టి పెట్టలేదనే రూమర్లు మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తన వ్యక్తిగత, దాంప్యత జీవితంపై వస్తున్న గాసిప్స్ గురించి ప్రియాంక చోప్రా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ప్రియాంక చోప్రా వ్యక్తిగత ప్రొఫెషనల్ జీవితంలోకి ఓ సారి తొంగి చూస్తే..

Global Icon Priyanka Chopra befitting reply to rumours on marriage breakup and plans of having kids. She said, By God’s grace, when it happens, it happens.