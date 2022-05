కారు గిఫ్టుగా ప్రియాంక చోప్రాను బుట్టలో వేసుకొన్న భర్త.. ఆ వాహనం ధర ఎంతో తెలుసా?

గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా జీవితం హుషారుగా ఫుల్ జోష్‌తో పరవళ్లు తొక్కుతున్నది. సర్రోగసి ద్వారా జన్మనిచ్చిన బిడ్డ 100 రోజుల తర్వాత ఇంటికి చేరడంతో ఆనందంలో మునిగి తేలుతున్న ప్రియాంకకు భర్త నిక్ జోనస్ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా బహుమతితో శ్రీమతిని ప్రసన్నం చేసుకొన్నాడు. తనకు లభించిన మోటార్ వెహికిల్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. అది వైరల్ అయింది. ఆ వెహికిల్ ఖరీదు ఎంత అంటూ నెటిజన్లు ఇంటర్నెట్‌లో శోధించగా. దాని ధర ఎంత అని తేలిందంటే?

English summary

Priyanka Chopra gets costly all-terrain vehicle (ATV) gift from Nick Jonas. She wrote in instagram that, Now that’s a ride🔥… thank you nickjonas ❤️🥰always helping me with my cool quotient #besthusbandever #setlife #citadel