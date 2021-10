రాశీ ఖన్నాకు వింత అనుభవం: ఒంటరిగా ఎలా ఉంటున్నావ్.. నీ లవర్ పేరేంటి అంటూ పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలతో!

ఆకట్టుకునే అందం.. అద్భుతమైన నటన చేస్తూ తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్న హీరోయిన్లలో రాశీ ఖన్నా ఒకరు. ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండానే హీరోయిన్‌గా ప్రయాణాన్ని మొదలు పెట్టిన ఈ బ్యూటీ.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ స్టేటస్‌ను అందుకుంది. తద్వారా వరుసగా సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తూ దూసుకుపోతోంది.

తెలుగులోనే కాదు.. దక్షిణాదిలోని అన్ని భాషలతో పాటు బాలీవుడ్‌లోకి సైతం ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇలా చేతి నిండా ఆఫర్లతో ఫుల్ బిజీగా గడుపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన బాయ్‌ఫ్రెండ్ పేరు గురించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

Raashi Khanna Now Doing Few Films At a Time. She Is Very Active in Social Media. Now She Gave Clarity about Boyfriend Name and Single Life.