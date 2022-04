తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్లలో బబ్లీ బ్యూటీ రాశీ ఖన్నా ఒకరు. చూపు తిప్పుకోకుండా చేసే అందం.. మెస్మరైజ్ చేసే యాక్టింగ్.. అప్పుడప్పుడూ అందాల విందు చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఫిదా చేస్తోన్న ఈ భామ.. వరుస పెట్టి సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తూ వెళ్తోంది. ఫలితంగా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్‌ స్టేటస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. తెలుగులోనే కాదు.. చాలా భాషల్లో వరుస సినిమాలతో సందడి చేస్తూనే ఉంది. దీంతో ఈ అమ్మడు తీరక లేని షెడ్యూళ్లలో పాల్గొంటోంది. అదే సమయంలో సోషల్ మీడియాలోనూ రాశీ ఖన్నా యమ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ సందడి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా ఈ అమ్మడు ఓ హాట్ ఫొటోను షేర్ చేసింది. దానిపై మీరు కూడా లుక్కేయండి మరి!

English summary

Raashi Khanna Now Doing Few Films At a Time. She Is Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Selfie In Instageam.