ఆ హీరోల గురించి పోస్ట్ చేస్తానని రష్మిక వీడియో మెసేజ్...వెంటనే డిలీట్, అసలు ఏమైంది?

'ఛలో' సినిమాతో తెలుగు చిత్రసీమకు పరిచయం అయిన కన్నడ భామ రష్మిక మందన విజయ్ దేవరకొండ 'గీత గోవిందం' సినిమాతో తెలుగువారికి మరింత దగ్గరైంది. ఆ తర్వాత వరుస అవకాశాలు దక్కించుకున్న ఈ భామ ఇప్పుడు మంచి ఫాంలో ఉంది. అయితే ఆమె తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసి రిలీజ్ చేయడం సంచలనం రేపుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Rashmika Mandanna shared a video of her sending a message on surviving, and she stated that she want to highlight a few stories of our ordinary heroes doing extraordinary stuff. however, within a few minutes, she deleted the post.