వివాదాస్పద హీరోయిన్ రియా చక్రవర్తి మరోసారి పలు రకాలైన వార్తలతో మీడియాలో హెడ్‌లైన్స్‌గా మారుతున్నది. సారా ఆలీఖాన్, సుశాంత్ ఫ్యామిలీపై డ్రగ్స్ ఆరోపణలు చేసిన ఈ భామ వార్తల్లో నిలిచింది. ఇంకా ఆ వార్తలు కనుమరుగక ముందే మోస్ట్ డిజైరబుల్ ఉమెన్ లిస్టులో టాప్‌గా షాకిచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరించే బిగ్‌బాస్‌ షోలో చేరబోతున్నట్టు వార్తలు ముంబై మీడియాలో గుప్పుమన్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood Actress Rhea Chakraborty name pop up into Salman Khan' Bigg Boss season 15 probable list. Reprots suggest that She has been agreed to participate in this show. But Officially no news from any corner. Rhea has been facing allegations in Sushant Singh Rajput's death case.