బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ గురించి ఆయన ప్రియురాలు రియా చక్రవర్తి ఎమోషనల్‌గా ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో స్పందించారు. సుశాంత్ తొలి వర్ధంతి సందర్భంగా రియా చక్రవర్తి ఓ పోస్టు పెట్టి తనకు నివాళి అర్పించారు. సుశాంత్ మరణం తర్వాత అనేక ఆరోపణలు ఎదుర్కోవడంతోపాటు నెలపాటు జైలు జీవితాన్ని అనుభవించింది. అయినా తనకు సుశాంత్‌పై ప్రేమ ఉందనే విషయాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేసింది.

సుశాంత్‌తో రొమాంటిక్‌గా ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ... నా జీవితంలో గడిచిన ప్రతీ క్షణం నీవు నా పక్కన ఉన్నావనే ఫీలింగ్ ఉంది. కాలం గడిచిన కొద్ది నీ మెమొరీస్ చెరిగిపోతాయని అన్నారు. కానీ గడిచిన ప్రతీ రోజు నిన్ను తలుచుకోని క్షణమే లేదు. నీవే నా సర్వస్వంగా మారావు. భౌతికంగా నాకు దూరమైనా.. నీవు నా వెంటే ఉన్నావు. కొన్నిసార్లు గుండె పగిలేలా చేస్తావు. నీవు సాధించావు బేబూ అని మనసులో అనుకొని మరుసటి రోజు కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను అని రియా చక్రవర్తి తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.

నీవు నా పక్కన లేవనే విషయం నా హృదయంలో ఎన్నో ఎమోషన్స్‌ను రేకెత్తిస్తాయి. ఈ విషయం బయటకు చెప్పడానికి నా తల, గుండె పగిలిపోయేంత బాధ నాలో ఉంది. నీవు లేనిది నా జీవితం లేదు. ఆ విషయాన్ని నాకు పదే పదే గుర్తు చేస్తావు. నీకు, నాకు మధ్య ఉన్న గ్యాప్‌ను ఎవరూ పూడ్చలేరు. నా స్వీట్ బాయ్ కోసం ఇంకా ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నాను.

ప్రతీ రోజు నీకు మాల్పువా ఇస్తానని ప్రామిస్ చేశాను. ప్రపంచంలోని భౌతిక శాస్త్రానికి చెందిన అన్ని సూత్రాలను చదువాలి. అందుకైనా నీవు తిరిగి రావాలి. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్‌ను, నా ప్రేమను, మిస్ అయ్యాననే బాధలో ఉన్నాను. అందుకైనా నీవు నా కోసం తిరిగి రావాలి అంటూ రియా చక్రవర్తి ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో పేర్కొన్నారు.

English summary

Rhea Chakraborty remembered late actor Sushant Singh Rajput on his first death anniversary. Taking to her Instagram Rhea shared a picture of her smiling and while Sushant candidly grinning at her. In her heartbreaking post Rhea talks about how she still can’t believe that her ‘Putput’ is not with her anymore. Calling Sushant her best friend, her man and her love, Rhea gets emotional and said ‘there is no life without you’.