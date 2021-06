భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 వెబ్ సిరీస్ అందర్నీ ఆకట్టుకొంటున్నది. ఈ వెబ్ సిరీస్‌కు సంబంధించిన సీజన్ 1లో మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్‌గా మారితే.. రెండో సీజన్‌లో సమంత అక్కినేని ఫెర్ఫార్మెన్స్ హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌లో సమంత అక్కినేని చేసిన మ్యాజిక్ ఏమిటో తెలుసుకొందాం...

English summary

Actress Samantha Akkineni known for the Glamoruous roles. But when comes to The Family man 2, She looks defferently with peformance. He totally dominated in few episodes, He appeared with hotness and Stunning.