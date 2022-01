Samantha Ruth Prabhu అలా కాలు జారిన సమంత.. విడాకుల రూమర్లకు దూరంగా..

సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తున్నది. సింగిల్ స్టేటస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తూ విహార యాత్రలతో అభిమానులకు జోష్ పుట్టిస్తున్నది. ప్రస్తుతం స్విట్జర్లాండ్‌లో పర్యటిస్తూ మంచుకొండల్లో హంగామా చేస్తున్నది. పర్వత ప్రాంతాల్లో మంచు క్రీడలో సాహసోపేతమైన విన్యాసాలు చేస్తున్నది. మంచులో స్కేటింగ్ చేస్తూ ఓ ఆసక్తికరమైన వీడియోతోపాటు ఓ మెసేజ్‌ను పోస్టు చేసింది. ఆ పోస్టు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Samantha Ruth Prabhu's Switzerland trip skiing photos and video goes viral. Samantha skis for a few metres with ease but soon loses balance and falls on the snow.