Samantha Ruth Prabhu ఇగో ఇంటివద్దనే పొట్టుకో.. నాపై ఆలాంటి ఆంక్షలు.. సమంత పోస్ట్ వైరల్

అక్కినేని వారసుడు నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత రుత్ ప్రభు జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది. తన జీవితానికి తగిలిన భారీ షాక్ నుంచి త్వరగానే కోలుకొని తన లైఫ్‌ను, ప్రొఫెషనల్ జీవితాన్ని చక్కబెట్టుకొంటున్నది. తాజాగా స్విట్జర్లాండ్‌లో పర్యటిస్తున్న సమంత చేసిన కామెంట్లు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. సమంత చేసిన కామెంట్టు, ఏమిటనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Actress Samantha Ruth Prabhu's Switzerland trip skiing photos and video goes viral. She wrote in instagram that, Leave your ego at home they said .. no truer words have been spoken.