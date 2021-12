Samantha చచ్చిపోతానని అనుకొన్నా.. జీవితం కుప్పకూలింది నాగచైతన్యతో విడాకుల తర్వాత సమంత షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు

దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ సమంత అక్కినేని మరోసారి తన వ్యక్తిగత జీవితం, దాంపత్య జీవిత వైఫల్యం గురించి పెదవి విప్పి షాకింగ్ కామెంట్లు చేసింది. జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సమంత చెప్పిన విషయాలు నేషనల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. జాతీయ మీడియాకు సమంత చెప్పిన విషయాలు ఏమిటంటే..

English summary

Samantha Ruth Prabhu opened up about her separation from Naga Chaitanya. She said, I thought that with my separation, I would crumble and die. I didn't think I was capable of being this strong...Today I'm very very proud of how strong.