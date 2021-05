సినీ నటి, అందాల రాశి శృతిహాసన్ తన బ్రేకప్ గురించి గానీ, రిలేషన్‌షిప్స్ గురించి ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటం అందరికి తెలిసిందే. తన డేటింగ్ వ్యవహారాల గురించి ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే తన వ్యక్తిగతం అంటూ తొణుకుబెణుకు లేకుండా మాట్లాడటం ఆమె చెల్లుతుందని ఆమె సన్నిహితులు చెప్పుకొంటారు. తాజాగా తన తండ్రి కమల్ హాసన్ బ్రేకప్ వ్యవహారంపై స్పందిస్తూ...

English summary

Actress Shruti Haasan comment on Kamal Haasan and Sarika Haasan breakup. She said, They were happy after separated than when they were living together