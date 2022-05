Shruti Haasan ఆ యాక్టర్లతో డేటింగ్ వర్కవుట్ కాలేదు.. అందుకే అతడితో అఫైర్.. పెళ్లిపై శృతిహాసన్ రియాక్షన్ అలా!

బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్ అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే హీరోయిన్లలో శృతిహాసన్ ఒకరంటే ఏ మాత్రం సందేహం అక్కర్లేదు. నిత్యం మీడియా కెమెరాలకు చిక్కి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడం, డేటింగ్ వార్తలతో పతాక శీర్షికలను ఆకర్షించడం శ‌ృతి హాసన్‌కు సర్వసాధారణంగా మారాయి. అగ్ర నటులు, భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలతో శృతి హాసన్ బిజీగా ఉంటూ.. ఇటీవల జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో తన ప్రేమ, అఫైర్లు, డేటింగ్ లాంటి విషయాలపై కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పారు. శృతిహాసన్ చెప్పిన విషయాలు మీ కోసం..

English summary

Actress Shruti Haasan busy with muliple projects in South and Hindi. She is doing Chiru 154, NBK107, Salaar with top stars of Telugu. She opened up about marriage with her boyfriend Shantanu Hazarika