Sushmita Sen ప్రియుడితో సహజీవనానికి గుడ్‌ బై.. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని బ్రేకప్స్ తెలుసా?

మాజీ విశ్వ సుందరి, బాలీవుడ్ నటి సుస్మితా సేన్ జీవితంలో మరోసారి అఫైర్ బ్రేకప్ జరిగింది. గత కొద్దికాలంగా మోడల్ రోహ్మన్ షా‌తో డేటింగ్ చేస్తూ వార్తల్లో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. అయితే వారిద్దరూ సహజజీవనం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ రేపారు. అయితే వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకొంటారని ఊహించిన అభిమానులకు ఆమె షాకిచ్చారు. రోహ్మన్‌తో బ్రేకప్ జరిగిందంటూ స్వయగా సుస్మిత వెల్లడించడంతో చర్చనీయాంశమైంది. సుస్మిత వ్యక్తిగత జీవితం, అఫైర్లు, బ్రేకప్స్ గురించి..

English summary

Sushmita Sen Confirms Break Up with Rohman Shawl. She posted in Instagram that, We began as friends, we remain friends!! The relationship was long over…the love remains!! #nomorespeculations