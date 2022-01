సినీ పరిశ్రమలో హీరోయిన్ల అఫైర్లు, డేటింగ్, ప్రేమ, పెళ్లికి సంబంధించిన రూమర్లు రావడం చాలా సాధారణం. అందుకు తమన్నా భాటియా మినహాయింపు కాదేమో. అయితే ఎప్పటి మాదిరిగానే తమన్నా భాటియా పెళ్లి గురించి జాతీయ మీడియాలో ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగానే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే తన పెళ్లి గురించిన వార్తలపై తమన్నా భాటియా మీడియాకు స్పష్టం చేశారు. మిల్కీ బ్యూటీ చెప్పిన విషయం ఏమింటంటే..

English summary

Actress Tamannah Bhatia clarity on Marriage rumours. He said her focus only on Career. Earlier she was linked up with Pakistan Cricketer Abdul Razak