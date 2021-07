ఆ డైరెక్టర్ తో ప్రేమ, పెళ్లి.. అసలు విషయం ఇదేనంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన త్రిష!

ఈ మధ్యకాలంలో లేటు వయసు వచ్చినా హీరో హీరోయిన్లు కొందరు పెళ్లి చేసుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. దీంతో వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వారికి ఎవరో ఒకరితో పెళ్లి కాబోతోంది అంటూ వార్తలు పుట్టిస్తున్నారు కొందరు. అయితే తాజాగా త్రిష ఒక తమిళ దర్శకుడిని పెళ్లాడబోతోంది అంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా ఆ విషయం మీద క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

From few days South Indian actress Trisha’s wedding topic has once again become a discussion. The news is that the 38-year-old actress is going to marry a renowned Tamil director soon. now her PR Team gave clarity on marriage