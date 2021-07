సినిమా విషయంలో హాలీవుడ్, రష్యన్ సినిమాలు ఎప్పుడో ప్రేక్షకుల అంచనాలను దాటేశాయి. లోకల్, నాన్ లోకల్ అనే పదాలను మర్చిపోయేలా చేసి గ్లోబల్ ఈజ్ లోకల్ అనేలా సినిమా చేస్తున్నారు. ఇక గ్రాఫిక్స్ ద్వారా అంతరిక్షాన్ని వెండితెరపై చూపించిన మేకర్స్ ఇప్పుడు ఏకంగా అంతరిక్షంలో షూటింగ్ చేయడానికి సిద్ధమవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఎలాన్ మస్క్, టామ్ క్రూజ్ ఇదివరకే వారి ప్రాజెక్టులతో గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వగా ఇప్పుడు రష్యా కూడా పవర్ఫుల్ గా సిద్ధమవుతోంది.

English summary

The makers who showed space on the silver screen through graphics are now getting ready to shoot in space in unison has become a hot topic. Elon Musk and Tom Cruise have already given the green signal for their projects and now Russia is preparing for it.