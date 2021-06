Mia Khalifa: ఒంటిపై నూలు పోగు లేకుండా.. న్యూడ్ వీడియో రిలీజ్ చేసిన పోర్న్ స్టార్!

మియా ఖలీఫా.. అనే పేరు తెలియని కుర్రవాళ్ళు ఉండరు అనడంలో ఈ అతిసయోక్తి కాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు కలిగిన ఈ శృంగార తార నటించిన పోర్న్ చిత్రాలు తక్కువే. కానీ ఈమె వీడియోలకు వచ్చిన వ్యూస్‌ లెక్కల్లో ఇప్పటికీ మరో పోర్న్ స్టార్ దాటలేదు. భారత మాజీ పోర్న్ స్టార్ సన్నీ లియోనీ తరహాలోనే మియా ఖలీఫా కూడా ఆ పరిశ్రమను విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు గౌరవప్రదంగా జీవిస్తోంది. అయితే ఈ భామ తాజాగా నగ్నంగా కనిపించి షాకిచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

జాకెట్ తీసేసి ఎద అందాలతో కనువిందు చేస్తున్న యషికా ఆనంద్

English summary

Ex porn star Mia Khalifa has bared it all and shared the picture on social media. Mia in his last post poses with some stunning jewellery.