Priyanka Chopra 100 రోజుల తర్వాత ఇంటికి చేరిన కూతురు.. గుండెలకు హత్తుకొని తొలి ఫోటో షేర్ చేసిన ప్రియాంక చోప్రా

బాలీవుడ్ నటి, గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా మాతృత్వపు అనుభూతిని పొందుతూ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నది. చాలా రోజుల తర్వాత తన కూతురు ప్రత్యక్షంగా కలుసుకొని ఎమోషనల్ అయింది. ప్రియాంక చోప్రా తన కూతురు గుండెలకు హత్తుకొన్న ఫోటోను షేర్ చేసి మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలను తన అభిమానులకు, సన్నిహితులకు, స్నేహితులకు అందజేసింది. అయితే గత జనవరిలో పుట్టిన తన కూతురుకు ప్రియాంక ఎందుకు దూరం ఉందనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Global Icon Priyanka Chopra Jonas shares first Photo of Daughter Malti Marie Chopra Jonas on Mothers day. She wrote in Instagram that, After 100 plus days in the NICU, our little girl is finally home. Every family’s journey is unique and requires a certain level of faith, and while ours was a challenging few months, what becomes abundantly clear, in retrospect, is how precious and perfect every moment is.