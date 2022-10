GodFather మూవీకి ఆస్కార్ నిరాకరణ.. వివాదానికి తెరలేపిన నటి సాచీన్ కన్నుమూత!

హాలీవుడ్‌లో స్థానిక అమెరికన్లకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని నిరసిస్తూ ఆస్కార్ అవార్డును తిరస్కరించిన సాచీన్ లిటిల్ ఫిదర్ ఇకలేరు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆమె మరణించారు. ఆమె వయసు 75 సంవత్సరాలు. ఆమె మృతితో సినీ ప్రపంచం, అభిమానులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి లోనయ్యారు. అయితే గాడ్‌ఫాదర్ సినిమాలో అత్యుత్తమ నటనను ప్రదర్శించిన మార్లోన్ బ్రాండో తరఫున ఆస్కార్ అవార్డును అందుకొనేందుకు వేదికపైకి వెళ్లి అవార్డును తిరస్కరించడం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. ఆమె మరణం, వివాదాస్పద ఆస్కార్ తిరస్కరణకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

RIP #SacheenLittlefeather . Sacheen Littlefeather was an Indigenous activist who famously rejected the Oscar for Best Actor in 1973on behalf of Marlon Brando in protest against the mistreatment of Indigenous Peoples in Hollywood & to bring attention to the Wounded Knee Occupation. pic.twitter.com/lPpUh2CyPS

